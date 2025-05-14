Андрій Білоус вперше прокоментував своє звільнення з Молодого театру: "Я подав заяву добровільно"

Андрій Білоус

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Режисер Андрій Білоус, якого звинувачували у домаганнях, залишив посаду директора – художнього керівника Київського академічного Молодого театру.

Як зазначається, Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Про це вже підписано відповідний наказ Департаменту культури КМДА.

Редакція ТСН.ua звернулася до Андрія Білоуса, аби він прокоментував ситуацію, яка склалася на цей момент. Ось що він нам відповів:

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"Я подав заяву про звільнення добровільно. Законних підстав для припинення контракту не існувало — це офіційно підтверджено у відповіді КМДА на електронну петицію №13512. Рішення ухвалене мною винятково для зниження внутрішньої напруги в колективі та запобігання подальшій ескалації конфлікту.

Я не визнаю за собою жодних правопорушень. Жодна компетентна установа не встановила моєї вини. Проте, враховуючи суспільний резонанс, вважаю за доцільне усунути фактор, який використовується для дестабілізації театру. Маю надію, що цей крок сприятиме поверненню театру до нормальної роботи", — відповів ТСН.ua Андрій Білоус.

49-річний режисер Андрій Білоус

Нагадаємо, скандал навколо Андрія Білоуса, якого звинувачують у домаганнях, триває від кінця січня. У лютому він був відсторонений від виконання обов'язків в Молодому театрі, але вже через місяць повернувся на посаду. Артисти разом з іншими протестувальниками декілька разів збиралися на мітинги і навіть створили петицію до КМДА з вимогою звільнити Білоуса.