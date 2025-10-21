Андрій Білоус вперше прокоментував оголошену йому підозру в зґвалтуванні та насильстві

Андрій Білоус

Скандальний український режисер, колишній керівник Молодого театру та ексвикладач університету ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус вперше прокоментував оголошену йому підозру в зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

Режисер у коментарі журналістці ТСН говорить, що зрадів цьому. За словами Білоуса, раніше він фігурував у справі як свідок та не міг коментувати її перебіг. Нині ж режисер стверджує, що нарешті отримав матеріали та дізнався, хто саме і в чому його звинувачує, а отже – зможе захищатися у суді.

"З одного боку, я дуже радий, що нарешті мені її вручили, і я зможу себе захищати повноцінно. До цього мене поливали брудом, і я не був учасником жодного кримінального провадження. У мене не було підозри, і я був у статусі свідка. Я не міг ані слова сказати і нічого прокоментувати. Тепер я зможу себе захищати, бо отримав матеріали справи і нарешті дізнався, хто і в чому мене звинувачує офіційно", - говорить режисер.

Андрій Білоус у суді / © ТСН/Неллі Ковальська

До слова, у Нацполіції повідомляють, що свідчим вдалося задокументували факти злочинних дій щодо п'яти потерпілих, серед яких є неповнолітня. Андрій Білоус підтверджує, що був знайомий з жінками. Утім, він запевняє, що ані фізичної, ані моральної шкоди їм не завдавав, адже протягом багатьох років нібито тісно з ними спілкувався, але ніхто його ні в чому не звинувачував. Режисер переконує, що скандал, який розгорівся довкола нього, - "замовна кампанія". Він нібито навіть знає, чиїх це рук справа, але не може говорити.

"Жодної шкоди жодній дівчині я не завдав. Це єдине, що я можу сказати. Я заперечую будь-які звинувачення в насильстві. Жодного насильства з мого боку ніколи і ні до кого не було. Я жодній людині не завдав ані моральної, ані фізичної шкоди. У мене є підтвердження цьому, бо ці люди протягом багатьох років ніхто ніде про це раніше не заявляв. Те, що це відбулося в січні місяці, я вважаю, що це замовна кампанія проти мене, метою якої було знищення мене як керівника театру. Тепер, коли я оголосив, що відкриваю свій новий театр, через три дні був організований обшук, підозра і тепер суд", - додав режисер.

Андрій Білоус у суді / © ТСН/Неллі Ковальська

Зазначимо, 21 жовтня Андрію Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві та зґвалтуванні. Щонайменше від 2017 року режисер нібито схиляв студенток до статевого акту без їхньої згоди. Також зазначається, що він вчиняв сексуальне насильство. У поліції повідомляють, що було задокументувано факти злочинних дій щодо п'яти потерпілих, серед яких є неповнолітня. Сам Білоус всі звинувачення заперечує. Нині триває суд, де режисеру обирають запобіжний захід.