Андрій Бєдняков довів до сліз Вакарчука: емоційне відео вже в Мережі

Святослав Вакарчук, Андрій Бєдняков

Під час нагородження ведучий Андрій Бєдняков просто посеред заходу звернувся до Святослава Вакарчука і зізнався йому у прихильності. Лідер "Океану Ельзи" емоційно відреагував.

У неділю, 24 серпня, відбулася трансляція цьогорічної церемонії "Національна легенда України", під час якої президент України Володимир Зеленський нагородив українських митців, науковців, спортсменів та захисників державною відзнакою. Серед лауреатів був і лідер гурту "Океан Ельзи", музикант Святослав Вакарчук. Саме до нього емоційно звернувся ведучий церемонії Андрій Бєдняков. Відео з цим зверненням опублікував шоумен наступного дня у своєму Instagram.

"Пане Святославе, радий вас бачити. Так сталося, що великий шмат мого життя ви, самі того не знаючи, провели поруч зі мною.Спочатку у вигляді плакатів на шафі, яка розділяла нашу гостинку на дві кімнати. Потім у вигляді касет, який я слухав постійно, який забирав мій батько, тому що я слухав їх дуже голосно. І можу вам сказати відверто і чесно. Саме завдяки вам я ще більше полюбив українську мову та українську музику, а для хлопців з Маріуполя це було дуже важливо. Завдяки вам у мене з'явилися перші кльоши і шрами. Ба більше. У мене деякий час була така сама зачіска, як у вас", - неочікувано зізнався зі сцени Андрій Бєдняков, чим викликав сльози у самого Святослава Вакарчука, який сидів у першому ряду.

Крім цього, ведучий пригадав цікаві деталі особистої біографії, а саме, коли робив пародії на нинішнього лауреата премії "Національна легенда України" в одному з телевізійних гумористичних проєктів. Ба більше, Бєдняков вперше зізнався, що тоді Вакарчук відреагував на них досить прохолодно, сказавши, що пародія не схожа.

"Я, власне, робив пародію на вас. І ви її бачили, і ви її знаєте. Ви ще сказали, що не було схоже. Я ще плакав тиждень. Але ми це забудемо. Тому я хотів би при всіх тут сказати вам дякую. Так само дякую можуть сказати інші люди, я впевнений, мільйони українців. Бо ваші пісні справляють враження і тоді, і зараз, і надалі. Вони підіймають настрій, з ними можна посумувати. Але найголовніше, що у кожної людини, яка слухає ваші пісні, вони викликають емоції, а це найголовніше. І тому сьогодні ви справжня національна легенда України. І я можу сказати, що українці не з покоління Z, не з покоління X, а ми з покоління ОЕ. Амінь", - завершив своє слово ведучий і викликав овації публіки.

Після публікації відео з церемонії під дописом Андрія Бєднякова сам Вакарчук теж залишив емоційний відгук: "Андрію, дякую! Я не сильно звик до офіційних церемоній, нагороджень, вшановувань. Але це було якось дуже щиро, по-справжньому. Дякую тобі і всім хто брав участь. До сліз".

Нагадаємо, окрім Святослава Вакарчука, цьогорічними лауреатами серед митців стали оперна співачка Людмила Монастирська, художник Анатолій Криволап і народний артист України Василь Зінкевич. До слова, на церемонії нагородження співака підтримали його сини.