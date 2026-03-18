Андрій Бєдняков насмішив фанів випадковою крадіжкою і як його зловили на гарячому: "Біг охоронець"

Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov

Український ведучий Андрій Бєдняков насмішив курйозним випадком у супермаркеті.

На своїй сторінці в Threads Бєдняков поділився, як нещодавно він разом із донькою Ксенією робив покупки на касі самообслуговування. Він сканував продукти, склав їх у пакет і просто пішов, забувши оплатити.

У результаті шоумена наздогнав охоронець і попросив оплатити просканований товар, що він і зробив. А вже після у дописі зірка із гумором зізнався, що це перший подібний випадок у його житті. Також Андрій поділився курйозним емоційним переживанням доньки.

Допис Андрія Бєднякова / © Threads

«Сьогодні з Ксенією виклав усі продукти на касу самообслуговування, все пропікав, поклав у пакет і пішов. Біжить охоронець і каже: ‘Було б добре, якби ви розрахувалися’… Перший раз таке. А вони мене впізнали. Тепер будуть думати, що я злодій і ніколи не ховав у пляшку 100 доларів. Дочка думає, що я крадій. Сиджу тепер в тюрмі. Пишу цей тредс і п’ю чай, за який не заплатив», — жартома описав ведучий ситуацію.

До слова, сам магазин вже відреагував на допис. І теж не обійшлося без гумору: «Дякуємо за історію, посміхнулися разом із вами. Фото на дошку поки не вішаємо».

