143
1 хв

Андрій Бєдняков натякнув, що хоче ще дітей, та розчулив зізнанням про 3-річного синочка

Знаменитість поділився емоційним дописом про батьківство.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov

Український телеведучий Андрій Бєдняков зворушив шанувальників відвертим зізнанням про 3-річного сина Остапа.

У своєму Instagram він розповів, як щоразу переживає хвилю емоцій, коли забирає хлопчика з садочка. Зірка підкреслив, що пишається бути батьком своїх дітей.

“Сьогодні забрав сина з садочка і знову відчув, що мене “накрило”. Накрило приємне відчуття, що це мій син і що я — Батько. “Я чекав на тебе, тату! Я сумував за тобою”. Це "заборонка”, — написав Бєдняков.

Зірка зізнався, що зазвичай не любить відвертих розчулень, але цього разу не зміг стримати емоцій. Він наголосив, що намагається дати своїм дітям те, чого сам був позбавлений у дитинстві.

“Обіймайте своїх дітей, кажіть, що ви їх любите, не зривайтеся на них, не сваріться у їхній присутності. Наші діти — це майбутнє не лише країни, а й усього світу”, — звернувся до батьків телеведучий.

Андрій Бєдняков із сином Остапом / © instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков із сином Остапом / © instagram.com/biedniakov

Наприкінці Андрій несподівано зізнався, що мріє ще про дітей. Проте зараз хоче зосередити максимум уваги на доньці Ксенії та синові Остапі.

“Чи хочу я ще дітей? Так, звісно! Але поки двоє, бо хочу дати їм стільки уваги, скільки можу”, — додав Андрій.

Нагадаємо, нещодавно під час церемонії “Національна легенда України” Андрій Бєдняков своїм виступом розчулив Святослава Вакарчука до сліз. Емоційний момент уже підкорив Мережу.

