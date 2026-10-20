Андрій Бєдняков показав, як у компанії ексдружини Короткої 4-річчя сина святкував

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка

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Український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як із колишньою дружиною, акторкою та гумористкою Анастасією Короткою, святкував 4-річчя сина.

Так, в маленького Остапа день народження. Синові Анастасії Короткої та Андрія Бєднякова виповнилось вже чотири рочки. Зіркові батьки вирішили провести цей день усі разом. Тож, вони возз’єднались, аби привітати Остапа.

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Анастасія Коротка та Андрій Бєдняков підготували імениннику святковий торт, на якому були запалені свічки. Остап загадував бажання та задмухував їх. Звичайно ж, ведучий та акторка адресували хлопчикові теплі та ніжні слова з привітаннями.

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«З днем народження, сину! Любимо тебе! Будь здоровий. Ми поруч!» — звернулись до сина зіркові батьки.

Андрій Бєдняков, Анастасія Коротка та їхній син / © instagram.com/biedniakov

Пізніше Андрій Бєдняков поділився, що особливо Остапу сподобались подарунки від друзів із дитсадка. Річ у тім, що хлопчика просто засипали презентами. Як зазначив шоумен, його син був неабияк щасливим.

«Це все подарували діти із садочка. Всім батькам, які мене читають, дякую! Остап щасливий!» — поділився шоумен.

Син Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої / © instagram.com/biedniakov

Зазначимо, Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка розлучились у жовтні 2024 року після 10 років шлюбу. Ініціаторкою стала саме акторка. На її рішення вплинули внутрішні трансформації та життя на відстані, до слова, вона тоді з дітьми мешкала в США. У колишнього подружжя є двоє спільних дітей — донька Ксенія та син Остап.

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Нагадаємо, нещодавно гуморист Володимир Жогло показував, як із дружиною вітав сина з 6-річчям. Також шоумен на свіжих фото продемонстрував, який зараз вигляд має Остап.

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