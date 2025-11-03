ТСН у соціальних мережах

Андрій Бєдняков розкрив правду про "Орла і Решку": чи був сценарій і як працює "золота картка"

Шоумен розсекретив, що лишалося поза кадром.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov

Український ведучий Андрій Бєдняков, який нещодавно розкрив свою реакцію на рішення дружини розлучитися, розповів правду про тревел-шоу "Орел і Решка".

Шоумен вів розважальний проєкт протягом дев'яти сезонів. На YouTube-каналі "Бомбардир" ведучий запевняє, що жодного сценарію не було, а все, що відбувалося в кадрі, було правдою. Щоправда, дорогі якісь покупки Андрій Бєдняков мав затверджувати з продюсерами.

"Коли я знімався, то було правдою. Звичайно, не будь-які покупки. Я мав затверджувати. Я не міг собі купити машину чи годинник. Не те, що там я сьогодні у Швейцарії, куплю собі два Patek (найдорожчі годинники – прим. ред.), щоб потім перепродати. Ні, такого не буває. Треба все затверджувати", - говорить шоумен.

Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov

Зокрема, продюсери відмовляли власникам "золотої картки", коли покупка тієї чи іншої речі не мала б гарної картинки на екрані. Наприклад, коли якась розвага, що глядачам було б цікаво, то погоджували витрати. Бєдняков пригадує, що одна з ведучих хотіла придбати каблучку, але їй не дозволили. Першою чергою продюсери орієнтувалися на те, що було б цікаво саме глядачам.

"Якщо класний якийсь досвід, наприклад, сісти на кита і з китом кудись попливти, це коштує 12 тисяч. Ми розуміємо, що це класно показати, це буде цікаво людям, то ми це купуємо і знімаємо. А якщо я просто пішов до магазину та купив собі машину, це не цікаво", - поділився ведучий.

Нагадаємо, колишня дружина Андрія Бєднякова теж свого часу вела "Орла і Решку". Щоправда, акторка Анастасія Коротка назвала роки роботи на проєкті найгіршими в її житті і пояснила свою позицію.

