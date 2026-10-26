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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
1 хв

Андрій Бєдняков розкрив правду про свої стосунки після розлучення: "Я не з тих, хто хизується"

Шоумен зізнався, що насправді відбувається в його особистому житті.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Андрій Бєдняков

Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov

Український телеведучий та гуморист Андрій Бєдняков розкрив правду про свої стосунки після розлучення з дружиною, акторкою Анастасією Короткою.

Пара оголосила про розрив ще два роки тому. Відтоді про особисте життя Андрія Бєднякова нічого невідомо. У своєму Instagram Андрій Бєдняков пояснив, що серйозні стосунки він приховувати від прихильників не буде. Просто зараз в його особистому житті нічого не відбувається.

«Коли з’являться (якщо це відбудеться), то, звичайно, покажу. Просто так щось виставляти — не моє. Я не з тих, хто хизується. Серйозні стосунки — це коли ти не просто так пишеш „кохана“ та „я тебе люблю“», — пояснив шоумен.

Допис Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Допис Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков також дав зрозуміти, що зараз його більше хвилюють діти — син Остап та донька Ксенія. Тож, весь свій вільний час він проводить із ними.

«Поки єдині серйозні стосунки у мене зараз — це стосунки із дітьми та Буфою (собака — прим. ред.)», — пояснив ведучий.

Зазначимо, Андрій Бєдняков протягом 16 років перебував у стосунках із Анастасією Короткою, з яких 10 — у шлюбі. Про розлучення пара оголосила у жовтні 2024-го. У колишнього подружжя є двоє спільних дітей — син Остап та донька Ксенія.

До речі, нещодавно Андрій Бєдняков возз’єднався з ексдружиною. Шоумен у компанії Анастасії Короткої відсвяткував 4-річчя сина.

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