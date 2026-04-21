Андрій Бєдняков розкрив відверті деталі розлучення: які стосунки у ведучого з ексдружиною зараз

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка

Ведучий Андрій Бєдняков відверто розповів про свої стосунки з ексдружиною Настею Короткою після розлучення та те, як їм вдалося зберегти людяність і повагу одне до одного.

Після розриву ведучий не приховує, що пережив складний емоційний період. Він зізнається, що це вибило його з рівноваги, але він свідомо не дозволив собі застрягнути в ролі людини, яка постійно живе минулим. Бєдняков переконаний, що розлучення не має ставати кінцем нормального життя. Він наголошує, що інколи правильніше відпустити, ніж утримувати стосунки лише формально. Особливо, якщо це робиться через страх суспільної думки або «заради дітей».

«Оце слово таке радянське — „развєдьонка“. Що все пропало, все погано, з причепом. Коли треба триматися за оцю „ячєйку общества“», — заявив Андрій на проєкті «Розмова».

Андрій Бєдняков

Він додає, що змінити ставлення до ситуації йому допомогло просте усвідомлення: життя після розриву не зупиняється. Саме це дозволило зберегти нормальний контакт із колишньою дружиною. Сьогодні вони залишаються близькими людьми та разом виховують дітей, хоча бачаться вже значно рідше.

«Життя не закінчується, і можна залишитися класними друзями, які одне одного люблять і поважають. Ми не ліві одне одному», — зазначив ведучий.

Бєдняков підкреслює, що їхній формат взаємин тримається на взаємній повазі та відсутності претензій. Він не вважає розлучення трагедією, якщо обидві сторони здатні залишатися дорослими людьми. Для нього важливо, що попри завершення шлюбу вони не втратили людський зв’язок.

