Андрій Бєдняков розніс Приходько після її заяви про спілкування "російською київською мовою"

Андрій Бєдняков, Анастасія Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько вкотре спровокувала бурхливу реакцію в Мережі через свої висловлювання про російську мову.

Цього разу обговорення спровокував її допис у Threads, де артистка вчергове розповіла про спілкування російською у побуті й назвала її «київською російською мовою». Це викликало хвилю критики серед українців.

У публікації Приходько написала російською: «Привіт, я Анастасія Приходько і розмовляю російською київською мовою. Є питання?». Така позиція не залишилася без відповіді, зокрема від ведучого Андрія Бєднякова, який різко відреагував на слова співачки.

Шоумен родом із тимчасово окупованого Маріуполя, іронічно поцікавився: «Підкажіть, як буде вашою мовою „об*ср*тися“? Дякую». Та у коментарях йому одразу пригадали, що раніше він і сам спілкувався російською. Однак Бєдняков зазначив, що визнає свої минулі помилки й уже свідомо спілкується лише українською.

Допис Анастасії Приходько у Threads і відповідь Андрія Бєднякова та юзерів

Користувачі соцмереж здебільшого критично відреагували на слова Приходько й лише менший відсоток поділяв її думку. У коментарях лунали як саркастичні, так і різкі зауваження щодо її формулювань і позиції.

Така сама біда в моєї корови — має бідна язика та не знає мови

Руській язик, як повія: кожному доступний і кожен може користуватися, але порядні люди гидують.

Привіт, я жителька Києва в третьому поколінні, мені 66, і я розмовляю на київській українській мові. Питання?

Називати російську ''київською'' — це як назвати окупантів туристами.

Згодом співачка відповіла на хвилю гейту новим дописом — уже українською мовою. Вона наголосила, що володіє рідною мовою і може нею спілкуватися: «Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених я говорю і рідною мовою — українською. Питання?».

Дописи Анастасії Приходько у Threads

