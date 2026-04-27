Гламур
59
2 хв

Андрій Бєдняков розніс Приходько після її заяви про спілкування "російською київською мовою"

Шоумен не стримав емоцій у відповідь на мовну заяву співачки.

Віра Хмельницька
Андрій Бєдняков, Анастасія Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько вкотре спровокувала бурхливу реакцію в Мережі через свої висловлювання про російську мову.

Цього разу обговорення спровокував її допис у Threads, де артистка вчергове розповіла про спілкування російською у побуті й назвала її «київською російською мовою». Це викликало хвилю критики серед українців.

У публікації Приходько написала російською: «Привіт, я Анастасія Приходько і розмовляю російською київською мовою. Є питання?». Така позиція не залишилася без відповіді, зокрема від ведучого Андрія Бєднякова, який різко відреагував на слова співачки.

Шоумен родом із тимчасово окупованого Маріуполя, іронічно поцікавився: «Підкажіть, як буде вашою мовою „об*ср*тися“? Дякую». Та у коментарях йому одразу пригадали, що раніше він і сам спілкувався російською. Однак Бєдняков зазначив, що визнає свої минулі помилки й уже свідомо спілкується лише українською.

Допис Анастасії Приходько у Threads і відповідь Андрія Бєднякова та юзерів

Користувачі соцмереж здебільшого критично відреагували на слова Приходько й лише менший відсоток поділяв її думку. У коментарях лунали як саркастичні, так і різкі зауваження щодо її формулювань і позиції.

  • Така сама біда в моєї корови — має бідна язика та не знає мови

  • Руській язик, як повія: кожному доступний і кожен може користуватися, але порядні люди гидують.

  • Привіт, я жителька Києва в третьому поколінні, мені 66, і я розмовляю на київській українській мові. Питання?

  • Називати російську ''київською'' — це як назвати окупантів туристами.

Згодом співачка відповіла на хвилю гейту новим дописом — уже українською мовою. Вона наголосила, що володіє рідною мовою і може нею спілкуватися: «Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених я говорю і рідною мовою — українською. Питання?».

Дописи Анастасії Приходько у Threads

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько відстоювала свою мовну позицію у красномовній заяві й закликала критиків не розділяти суспільство.

