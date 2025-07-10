Андрій Бєдняков розповів про складну ніч під обстрілами з 9-річною донькою: "Мені страшно"

Андрій Бєдняков / © instagram.com/biedniakov

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Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков розповів про складну ніч під обстрілами разом із 9-річною донькою від ексдружини Анастасії Короткої.

Ксенія наразі проводить канікули з батьком. Коли у ніч проти 10 липня окупанти здійснили обстріл Києва "Шахедами", вони чули вибухи. Андрій Бєдняков говорить, що поруч із ними було неабияк гучно.

Шоумен зізнався, що його 9-річна донька вперше сказала, що їй страшно. Гуморист підтримав Ксенію та запевнив, що все буде гаразд. Хоча Андрій Бєдняков зізнається, що й сам перелякався.

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"Мені страшно", - щойно вперше сказала Ксеня. "Все буде добре", - сказав я їй…Але мені хотілося сказати, що мені теж", - зізнався шоумен.

Допис Андрія Бєднякова / © instagram.com/biedniakov

Зазначимо, у ніч проти 10 липня російські окупанти обстріляли Київ "Шахедами". Пошкоджень зазнали п'ять районів столиці.

Нагадаємо, тим часом ведучий Андрій Джеджула показав, як збивав ворожі дрони. Від осені минулого року шоумен у складі добровольчого підрозділу захищає небо від російських безпілотників.