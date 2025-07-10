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Андрій Бєдняков розповів про складну ніч під обстрілами з 9-річною донькою: "Мені страшно"
У ніч проти 10 липня окупанти атакували Київ. Андрій Бєдняков розповів, як переживав обстріл.
Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков розповів про складну ніч під обстрілами разом із 9-річною донькою від ексдружини Анастасії Короткої.
Ксенія наразі проводить канікули з батьком. Коли у ніч проти 10 липня окупанти здійснили обстріл Києва "Шахедами", вони чули вибухи. Андрій Бєдняков говорить, що поруч із ними було неабияк гучно.
Шоумен зізнався, що його 9-річна донька вперше сказала, що їй страшно. Гуморист підтримав Ксенію та запевнив, що все буде гаразд. Хоча Андрій Бєдняков зізнається, що й сам перелякався.
"Мені страшно", - щойно вперше сказала Ксеня. "Все буде добре", - сказав я їй…Але мені хотілося сказати, що мені теж", - зізнався шоумен.
Зазначимо, у ніч проти 10 липня російські окупанти обстріляли Київ "Шахедами". Пошкоджень зазнали п'ять районів столиці.
Нагадаємо, тим часом ведучий Андрій Джеджула показав, як збивав ворожі дрони. Від осені минулого року шоумен у складі добровольчого підрозділу захищає небо від російських безпілотників.