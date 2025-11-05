Андрій Бєдняков шокував, що зараз відбувається в окупованому Маріуполі: "Страшно виходити на вулиці"

Андрій Бєдняков

Український ведучий Андрій Бєдняков, який раніше розкрив свою реакцію на рішення дружини розлучитися, розповів, що відбувається зараз в окупованому росіянами Маріуполі.

Для шоумена це місто є рідним, адже він родом саме звідти. Андрій Бєдняков на проєкті "Бомбардир" говорить, що росіяни за допомогою пропаганди намагаються показати, як у Маріуполі добре та як там все відбудовують. Однак насправді це все є далеким від правди. Шоумен говорить, що там все відбувається нашвидкоруч і про якість годі й говорити.

До слова, у Маріуполі залишились деякі знайому ведучого. Андрій Бєдняков зізнався, що чув від них жахливі історії. До міста приїхало чимало росіян та інших народів, а до маріупольців ставляться, як до "третього сорту". Зокрема, місцеві часом навіть не випускають на вулиці дівчат та дітей, адже там страшно перебувати.

"У мене залишилися деякі знайомі, які розповідають, що відбувається в місті. Страшно виходити на вулиці в деяких моментах, не відпускають дівчат і дітей, бо дуже багато незрозумілих людей на вулицях. Маріупольці третій сорт. Там росіяни, потім інші народи, які туди приїжджають, а потім йдуть вже маріупольці. Їх не ставлять ні в що. Це те, що мені розповідали", - шокував ведучий.

Андрій Бєдняков також додав, що розуміє, чому деякі повертаються до Маріуполя. Однак сам він би не зміг жити в окупованому місті під іншим прапором, як би тяжко йому б не було.

"Як би мені не було складно, я б не повернувся. Навіть якби я тут сидів без тих грошей, які маю зараз, я все одно б не повернувся в те місто, яке повністю зруйноване окупантами, і жити під їхнім прапором я б не зміг ніколи", - поділився шоумен.

