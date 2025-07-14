Андрій Бєдняков заговорив за нові романи після розлучення та як на це реагує його донька

Андрій Бєдняков з донькою та Анастасією Короткою / © instagram.com/biedniakov

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Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков після розлучення з блогеркою Анастасією Короткою вперше заговорив про можливість нових романтичних стосунків.

У фотоблогу артист з гумором розповів про відвертий діалог з 9-річною донькою Ксенією від колишнього шлюбу. За словами Бєднякова, він вже намагався проговорити з нею про можливість появи нової обраниці в його житті, але тоді вона ставилася до цього зпорзумінням. Однак насправді ж, коли поблизу її батька з'являються прихильниці, то виникли ревнощі.

"Ксеня дуже дивно реагує, коли до мене підходять фотографуватися дівчата. Вона всіх "знищує" поглядом. При тому, що ми вже розмовляли на цю тему. — "Ксеня, ти ж розумієш, що у тата може з'явитися нова дівчина. У тебе може бути сестричка або братик…" — "Так, тато. Все ок". Але фотографуватися ніхто не може нормально. Тому вибачте", — розповів зірка.

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Андрій Бєдняков з прихильницею / © instagram.com/biedniakov

Зазначимо, у жовтні минулого року стало відомо, що Андрій Бєдняков і Анастасія Коротка офіційно розійшлися. Як пояснив сам ведучий, рішення розлучитися було продиктоване тривалим життям на відстані та нестачею щоденного контакту. Попри це, колишнє подружжя зберігає теплі стосунки, адже разом виховує двох дітей — доньку Ксенію та сина Остапа.

Нагадаємо, нещодавно стронгмен Василь Вірастюк розкрив труднощі, з якими зіткнувся під час судового процесу з колишньою.