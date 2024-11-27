Андрій Бєдняков довів до сліз зверненням до покійної мами, яка померла в окупованому Маріуполі

Український ведучий та гуморист Андрій Бєдняков довів до сліз зверненням до покійної мами, яка пішла з життя в окупованому Маріуполі.

Шоумен в Instagram присвятив допис рідній людині з нагоди важливої дати. Так, сьогодні, 27 листопада, мама Андрія Бєднякова могла б святкувати день народження. Ведучий говорить, що зараз би він з квітами їхав би до будинку рідної людини, аби привітати її. Однак війна забрала в нього цю можливість. Також артист звернувся до мами та зазначив, що він тепло одягається взимку, не ходить в кросівках. До слова, рідна людина хвилювалася за сина, аби той не мерзнув.

"Зараз я би заносив квіти до твоєї квартири. Але сюрпризу б все одно не вийшло, бо ти ще від самого ранку стояла біля вікна і виглядала мою машину. З днем народження, Валентино Миколаївно! Я не в кросівках, мам. Не переживай, пальці не мерзнуть. Люблю тебе сильно", - звернувся до мами шоумен.

Мама Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Ведучий також закликав підписників частіше телефонувати мамам, адже така можливість буде не завжди: "Наберіть маму! Це важливо!".

Зазначимо, мама Андрія Бєднякова померла в оточеному Маріуполі. Жінка тяжко хворіла, а неналежні умови проживання без опалення, води та світла, а також воєнні події лише погіршили її стан. Врешті, мама шоумена померла. Сестрі Бєднякова вдалося належним чином поховати маму.

Читайте також: