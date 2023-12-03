Андрій Бєдняков майстерно потролив Потапа, який бізнескласом полетів у Дубаї

Український шоумен Андрій Бєдняков відреагував на нещодавній пост репера і продюсера Потапа, у якому він повідомив, що з Маямі летить у Дубаї.

І зробив це Бєдняков оригінальним чином. Він не став нічого говорити, або писати гнівний коментар. Ведучий інакше потролив артиста. Він відтворив фото, на якому Потап похизувався квитком у бізнесклас, яким летів з Маямі до Дубаї.

Потап показав квиток у Дубаї / Фото: instagram.com/realpotap

Бєдняков намалював такий самий квиток, щоправда, замість Дубаї там був вказаний напрямок – на Миколаїв.

Андрій Бєдняков потролив Потапа / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, що днями репер та продюсер Потап вкотре потрапив у скандал і нарвався на хейт. Артист на своїй сторінці в Instagram повідомив, що так "випадково" сталося, що він знову летить у Дубаї. Цю поїздку він назвав робочою, а також показався на тлі аеропорту у Маямі і запостив фото з зображенням свого квитка на літак у бізнесклас до Дубаї.

Цей пост Потапа у фотоблогу обурив українців. Зокрема, люди порадили Потапу придбати квиток до Бахмута або Маріуполя, а також запитали, чому одні можуть виїжджати з країни коли їм заманеться у той час, як захисники сидять в окопах і мерзнуть на передовій, захищаючи нашу землю від російських окупантів.

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