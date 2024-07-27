Андрій Бєдняков насмішив пародією 8-річної доньки на Klavdia Petrivna: "Секрет розкритий"

Ксенія не нудьгує з татом на літніх канікулах в Україні.

Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков показав, як з 8-річною донькою вони розважаються в Україні.

Так, нещодавно Ксенія сама приїхала до України з США й зараз проводить свої літні канікули поруч з татом. Під час відпочинку дівчинка зімітувала костюм Klavdia Petrivna за допомогою покривала та кепки, повністю закривши обличчя. Зірковий батько в цей час записав кумедне відео, де його донька в цьому образі співає пісню артистки та Артема Пивоварова "Барабан". До того ж він покепкував і жартома запросив усіх фанів на концерт.

"Купуйте квитки. Секрет розкритий. Знайшов справжню Клавдію Петрівну, ось вона. Обережно ходіть, бо вдаритеся своїм барабаном. Клавдіє, коли наступний хіт? – Через п'ять років. Дякую, ви живете, як Віктор Павлік", - пожартував Андрій у розмові з донькою.

Донька Бєднякова перевтілилася у Klavdia Petrivna й заспівала її хіт

Своєю чергою, дружина Бєднякова, акторка Анастасія Коротка, яка залишилася з сином Остапом за кордоном, також з гумором відреагувала на забави їхньої доньки з татом: "Відпустила дитину на літні канікули – вже концерти збирає".

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков показав миле відео з підрослою донечкою Ксенією поблизу моря.

Андрій Бєдняков замилував відео з підрослою 8-річною донькою, яка приїхала до України з США

Читайте також: