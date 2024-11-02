Андрій Бєдняков назвав причину, через яку розпався його 10-річний шлюб з дружиною

Український ведучий та гуморист Андрій Бєдняков зізнався, через що розпався шлюб із дружиною, акторкою Анастасією Короткою.

Пара була разом протягом 10 років. Однак через повномасштабну війну Бєдняков та Коротка були вимушені жити окремо. Акторка разом із дітьми перебувала в США, а гуморист залишився в Україні. У фотоблогу ведучий зазначив, що існує стереотип, що "кохання на відстані не існує" і "відстань вбиває стосунки". Хоч він не завжди справджується, однак пара таки йому програла. Врешті, відстань залишила негативний відбиток на стосунках подружжя.

Андрій Бєдняков із колишньою дружиною / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Ми програли саме-таки стереотипу "стосунків на відстані не існує" і "відстань вбиває". Ми програли, на жаль, як і багато хто. А так хотілося б виграти! Ненавиджу програвати, але це вже егоїстично, а егоїзм - це х*йня в стосунках! Тому ми не програли, а поступилися. А ось поступитися в стосунках - це важливо. Поступатися треба вміти!" – зазначив шоумен.

Також ведучий звернувся до інших пар, які будують стосунки на відстані. Андрій Бєдняков порадив не вестися на цей стереотип. За словами шоумена, їхня пара – це не показник, адже окрім відстані були й інші причини. Тож, Бєдняков порадив закоханим не боятися стосунків на відстані і бути просто щасливими одне з одним.

Допис Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

"Зараз хотів би підтримати тих, хто засумнівався: не ведіться на цей стереотип. Не дивіться на нас. Ми не показник. Цей стереотип можна перемогти. Зробіть це! Все в ваших руках! Будьте щасливі" – додав шоумен.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков коментував розлучення з дружиною. Шоумен зробив публічну заяву з приводу цього.

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