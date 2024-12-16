Андрій Бєдняков неочікувано возз'єднався з колишньою, яка приїхала з США до України

Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков після заяви про розлучення з акторкою Анастасією Короткою заінтригував фанів їхнім возз'єднанням.

Так, колишнє подружжя разом зняло гумористичний ролик з їхніми дітьми. У кадрі до автівки Бєднякова сідає його старша донька Ксенія й просить її підвезти з молодшим братиком Остапом. І несподівано до них також підсідає й колишня дружина шоумена, яка запитує, чи зможе Андрій підвезти й її. На наступному кадрі Коротка стоїть вже на вулиці й кумедно реагує на те, як машина з дітьми від'їжджає.

Андрій Бєдняков возз'єднався з ексдружиною, яка з дітьми приїхала з США

Своєю чергою, Бєдняков у фотоблогу не став розписувати, що ж зрештою між ними сталося. Натомість він коротко та з властивим йому гумором зазначив: "Боже, борони ту людину, яка придумала канікули".

Тож, ймовірно, Анастасія з дітьми повернулася з США до України лише на період зимових свят. І все задля того, аби з їхніми дітьми всім разом відчути святкову атмосферу на рідній землі.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков повідомив про розлучення з Анастасією Короткою наприкінці жовтня. Колишня обраниця шоумена ділилася, що саме вона стала ініціаторкою розлучення. І хоч жоден з них не розкривав причин такого рішення, однак вони запевнили, що залишаються друзями задля виховання спільних дітей.

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