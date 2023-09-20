Андрій Бєдняков поділився рідкісними фото з донькою, яка схожа на нього як дві краплі води

Український шоумен Андрій Бєдняков поділився з шанувальниками рідкісними фото зі своєю донькою Ксенією.

На сторінці в Instagram зірковий батько розмістив серію знімків, на яких позує з дівчинкою. Як розповів Бєдняков, сьогодні, 20 вересня, його донька святкує день народження. Дитині шоумена виповнюється 8 років. З цієї нагоди Андрій й поділився сімейними кадрами, а також привітав доньку зі святом:

"Тобі 8, Ксеніє Андріївно! Ти доросла. Я завжди поруч. Щоб не сталося, буду підкидати тебе, поки є сили. До останнього подиху. Ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе!" – написав під фотографіями Бєдняков.

Андрій Бєдняков з донькою / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков з донькою / Фото: instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Також шоумен підписав вітальні слова як, "той, хто приймає ванну і доїдає їжу" після доньки. Окрім того Бєдняков зазначив у P. S., що "телефон буде не раніше 10 років".

Своєю чергою, шанувальники долучилися до привітань і зазначили, що Ксенія дуже схожа на зіркового батька:

Яка гарнюня. Дитячого щастя їй та мирного дитинства

Ксеня так схожа на вас, Андрію

З днем народження! Нехай росте здоровою і щасливою дитиною

Донька Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Донька Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, місяць тому Андрій Бєдняков підняв настрій шанувальникам, показавши кумедні селфі своєї дружини Насті Короткої.

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