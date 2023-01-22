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Андрій Бєдняков показав 3-річного себе на архівному фото та закликав Німеччину надати Україні танки

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Андрій Бєдняков показав 3-річного себе на архівному фото та закликав Німеччину надати Україні танки

Фото: instagram.com/biedniakov

Шоумен приєднався до флешмобу у Мережі.

Зірка "Орла та решки" Андрій Бєдняков не зміг залишитися осторонь акції у Мережі з хештегом #freetheleopards (звільніть леопардів), у якій люди з усього світу закликають надати Україні танки "Леопард".

На своїй сторінці в Instagram телеведучий, як і інші учасники флешмобу, поділився світлиною у леопардовому вбранні. Фото виявилося архівним, на ньому 3-річний Бєдняков йшов по вулиці з мамою у дитячій шубі з тваринним принтом - така модель була у дуже багатьох дітей у СРСР.

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

До світлини ведучий додав підпис англійською з важливим посланням до німецької влади.

"На цій фотографії мені три роки. Моя мама привезла мене до Німеччини. І в цей момент я говорив 29-річному Олафу Шольцу, #freetheleopards у 2023 році! Україна має захистити свою територію", - підписав фото Бєдняков. 

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Дата публікації
Перегляди
4244
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