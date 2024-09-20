Андрій Бєдняков показав 9-річну донечку на кумедних фото і довів до сліз зверненням до неї

У родині українського ведучого і гумориста Андрія Бєднякова свято.

Сьогодні, 20 вересня, його донька Ксенія святкує 9-річчя. Зірковий тато у фотоблогу присвятив допис іменинниці й на кумедних фото показав, як донечка швидко підросла за цей час. Окрім того, Бєдняков підібрав безліч речей, за які невимовно вдячний рідній людині й публічно заявив про них, розчуливши юзерів у Мережі.

"Ксеня, тобі сьогодні 9 років. Доцю, вже 9 років! Ти найкраща дочка в світі. Так, так... Я знаю, всі батьки так кажуть. Але я знаю, що саме ти найкраща. Це буде нашим секретом. Ксеня, я неймовірно вдячний тобі. Я вдячний тобі за новий досвід. Я вдячний тобі за нові емоції. Я вдячний тобі за те, що ти мене вчиш багатьом речам. Тобі лише 9, але ти дала мені більше за найтовстішу енциклопедію в світі. Я вдячний тобі за "тато, я тебе люблю" щоранку перед виходом до школи. Я вдячний тобі за скриншоти наших розмов по відеозв’язку, яких у мене повний телефон. Я вдячний тобі за твої ноги на моєму обличчі вночі в дитинстві. Я вдячний тобі за ніжно покладену голову на моє плече, коли я несу тебе сонну із машини в квартиру. Я вдячний тобі за право називатися Татом!", - зворушив знаменитість.

Андрій Бєдняков з донькою / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков з донькою / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій зазначив, що надзвичайно пишається дорослою донею та тим, якою вона виросла людиною. І додав, що ледь стримує сльози, пишучи ці слова вдячності.

"Я вдячний тобі за те, що ти дуже класна сестра для свого брата. Я вдячний тобі за те, що ти дуже допомагаєш мамі. Без тебе б мама не впоралась. Я вдячний тобі за ці сльози, які у мене на очах зараз, поки я пишу цей текст. Я вдячний тобі за те, що ти обрала саме нас із мамою бути твоїми батьками. Бо я впевнений на мільйон відсотків, що тобою будуть пишатися люди. Так само, як вже пишаються тобою твої батьки", - написав знаменитість.

Андрій Бєдняков з донькою / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков з донькою / Фото: instagram.com/biedniakov

Попри відстань й перебування доньки в США, шоумен пообіцяв донечці допомагати та підтримувати у майбутньому.

"Я знаю, що ти зараз трішки ображаєшся, що я не поруч. Але я дуже хочу, щоб ти зрозуміла це, коли виростеш. Бо коли ти зрозумієш, це буде говорити про те, що ми з мамою тебе виховали правильно! Будь здорова, а з усім іншим – тато допоможе. Люблю тебе, Ксеніє Андріївно", - замилував зірка.

Андрій Бєдняков з донькою / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков з донькою / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, нещодавно дружина футболіста Олександра Зінченка показала, як вони з розмахом 3-річчя доньки святкували на подвір'ї власного будинку.

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