Андрій Бєдняков показав архівне фото покійної мами і зворушливо звернувся до неї у роковини її смерті

Український ведучий та шоумен Андрій Бєдняков звернувся до своєї мами Валентини Миколаївни у роковини її смерті.

У своєму фотоблогу Андрій опублікував архівне фото його рідної людини і написав зворушливий допис, у якому зізнався, що ще досі не зміг видалити номер телефону покійної мами:

"Два роки як не можу видалити твій номер… Валентино Миколаївно, Ваші онуки ростуть. Ксені майже 9, а Остапу – 1,5 роки. Я поїв, аналіз крові хороший, а куртка прикриває попу. Набери, як зможеш. Люблю", - розчулив Андрій.

Мама Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Зазначимо, мама Андрія Бєднякова пішла з життя в окупованому Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Рідна людина зірки тривалий час тяжко хворіла. До того ж ситуацію погіршували умови, в яких їй доводилося проживати. Зокрема, жінка перебувала у холодній квартирі без води та опалення й під постійними обстрілами. Так, Валентина Миколаївна впала у кому, а незабаром – померла. Сестра ведучого, яка тривалий час приховувала від шоумена стан здоров'я мами задля уникнення хвилювань, змогла вивезти та поховати жінку.

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