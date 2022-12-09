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Андрій Бєдняков показав довоєнний новорічний Маріуполь та зізнався, за чим сумує найбільше

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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253
Час на прочитання
2 хв
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Андрій Бєдняков показав довоєнний новорічний Маріуполь та зізнався, за чим сумує найбільше

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Шоумен поділився щемливим фото міста за мирних часів.

Український шоумен, ведучий Андрій Бєдняков поділився з шанувальниками в Instagram світлиною свого рідного міста Маріуполь.

У фотоблогу знаменитість розмістив фотографію, на якій зображений Маріупольський драматичний театр у центрі міста у мирні часи. Навколо театру прикрашені новорічними вогниками ялинки та вулиця.

"Ми повернемось. Ти з Маріуполя? За чим ти більш за все сумуєш в місті? Я за в'їздом в рідний двір та прогулянкою пішки від драма до 1000…", - поділився Бєдняков.

Андрій Бєдняков показав Маріуполь за мирних часів / © instagram.com/biedniakov
Андрій Бєдняков показав Маріуполь за мирних часів / Фото: instagram.com/biedniakov

Своєю чергою, підписники Бєднякова поділилися, за чим вони сумують у Маріуполі: "Я теж цю прогулянку від 1000 до драма обожнювала, це наш головний променад із сестрою був. І за морем, за пірсом, за будинком, якого немає, за теплими ночами під улюблену музику на драмі або на пляжі", "Сумую за прогулянками від переходу до моря, домом. Людьми, які вже не з нами…", "За кожним куточком. За запахом коксохіму, коли по набережній Азовсталі їдеш. За людьми. І за морем, звісно".

Як відомо, 28 лютого російські окупанти захопили місто Маріуполь, 16 березня 2022 року російські війська вдарили ракетами по Драматичному театру Маріуполя та плавального басейну "Нептун". У цих місцях від російської атаки переховувалися жінки, діти та люди похилого віку.

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Дата публікації
Перегляди
253
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