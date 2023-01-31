Андрій Бєдняков показав фото зруйнованого будинку в Маріуполі та гнівно звернувся до росіян

Телеведучий Андрій Бєдняков гнівно звернувся до жителів країни-агресокри Росії після того, як окупанти знесли черговий будинок у Маріуполі.

Зокрема, в Instagram шоумен опублікував фото, на якому показав злочини росіян. На знімку зображена майже зруйнована багатоповерхівка, де до приходу "визволителів" маріупольці жили мирним життям.

Бєдняков гнівно звернувся до росіян та закликав їх не руйнувати те, що залишилося від будинку. Знаменитість запропонував їм зробити пам'ятник з написом "руський мір", аби наглядно показати, що після себе залишає країна-агресорка.

"Росіяни. Ви ж любите всілякі пам'ятники. Пропозиція: не варто до кінця руйнувати цей будинок. Залиште його таким. Огородіть його. Зробіть велику табличку та напишіть на табличці "руський мір". Приженіть десятки автобусів з Ростова з прапорами (як до Донецька 2014 року). Зробіть урочисте відкриття. І замість стрічки переріжте єдину звивину кучері. Покличте лепса. Він заспіває. Все одно здалеку подумає, що це пляшка. І нехай кожен, хто хоче і чекає на цей "мір" у себе в місті - бачить і згадує цей пам'ятник. Завжди знав, що Маріуполь - це сильне місто. І це місто ще дасть вам п*зди", - написав шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков поскаржився на водія таксі. Чоловік слухав пісні російських виконавців, які підтримують війну в Україні, та заявляв, що музика – "внє палітікі".

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