Андрій Бєдняков показав невдалі фото своєї дружини і привітав її з 38-річчям

Український шоумен Андрій Бєдняков сьогодні, 15 жовтня, привітав свою дружину Настю Коротку з днем народження.

Обраниці ведучого виповнюється 38 років. Не змінюючи щорічної традиції, Бєдняков привітав кохану її не найбільш вдалими світлинами. На сторінці в Instagram шоумен розмістив серію кумедних фотографій, зроблених, коли Коротка кривляється, спить в машині та бавиться з дітьми:

"15 жовтня. А значить день для твоїх найкращих фотографій. Ти - через кого я тримаюсь на плаву. Іноді я йду на дно і, часом, я його навіть торкаюсь, але твоя рука завжди мене звідти дістає. Останнє фото зроблене в Маріуполі. І я впевнений, що у нас там з тобою буде ще одне наше побачення. Дякую тобі за все. Вибач мене за все. Обіймаю тебе за все. Цілую тебе за все. В 46 життя тільки починається! Твій, прости господи, чоловік, якому буде срака, як ти прокинешся", - підписав кадри з дружиною Бєдняков.

Бєдняков показав фото своєї дружини Насті Короткої / Фото: instagram.com/biedniakov

Бєдняков показав фото своєї дружини Насті Короткої / Фото: instagram.com/biedniakov

Бєдняков показав фото своєї дружини Насті Короткої / Фото: instagram.com/biedniakov

Бєдняков показав фото своєї дружини Насті Короткої / Фото: instagram.com/biedniakov

Бєдняков показав фото своєї дружини Насті Короткої / Фото: instagram.com/biedniakov

Бєдняков показав фото своєї дружини Насті Короткої / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков і Настя Коротка в Маріуполі / Фото: instagram.com/biedniakov

До привітань долучилися зіркові друзі Бєднякова:

"Я б тебе вбила. Щастя твоїй ягідці", - написала Оля Полякова

"Оце жива справжня людина! Дай Бог здоров'я" – побажала реперка alyona alyona

"Анастасіє, з днем народження! Я вже піднімаю келих", - повідомила Леся Нікітюк

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни дружина Андрія Бєднякова разом з донькою виїхала до Америки. Там на світ з'явився син подружжя Остап. У липні Коротка з дітьми вперше від початку повномасштабного вторгнення приїхала до України і показала, як провела час з родиною.

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