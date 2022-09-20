Андрій Бєдняков показав підрослу 7-річну доньку та кумедно привітав її з днем народження

У своєму Instagram зірка "Орла та решки" Андрій Бєдняков привітав із днем народження свою старшу доньку Ксенію. Дівчинці виповнилося сім років.

З нагоди свята телеведучий поділився милою світлиною доньки та написав до неї кумедне звернення.

"Сім років тому я прилетів пізніше на твій День Народження. Сім років потому - теж. Ти знаєш, що твій татко - сама стабільність. Хоча б з мамою пощастило. Любимо тебе", - написав Бєдняков.

Донька Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

У коментарях прихильники телеведучого долучилися до привітань та зазначили, що Ксенія росте справжньою красунею.

Вітаємо з днем народження вашу красуню!

Яка гарна дівчинка! Хау буде щаслива!

Вітаємо гарнесеньку донечку з днем народження!

Нагадаємо, зовсім скоро в родині Андрія Бєднякова та його дружини, акторки Анастасії Короткої, очікується поповнення.

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