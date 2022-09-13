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Андрій Бєдняков показав підручники, за якими змушують навчатися дітей в окупованому Маріуполі

Андрій Бєдняков показав підручники, за якими змушують навчатися дітей в окупованому Маріуполі

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Андрій Бєдняков показав підручники, за якими змушують навчатися дітей в окупованому Маріуполі

Телеведучий Андрій Бєдняков висвітлює життя в окупованому росіянами Маріуполі.

Шоумен Андрій Бєдняков намагається підтримувати зв'язок зі знайомими та підписниками з його рідного міста. Так користувачі надіслали телеведучому світлини з російськими підручниками, які отримали маріупольскі школярі. 

"Ось за такими підручниками вимушені навчатися діти в Маріуполі", - повідомив у сторіз в Instagram Бєдняков. 

У навчальному посібнику від окупантів у фарбах розписано про "батьківщину Росію" та "російський патріотизм". 

Сторіз Андрія Бєднякова / ©
Сторіз Андрія Бєднякова

Крім того, зірка "Орла та решки" додав скріншот з шкільного чату, у якому написано домашнє завдання для маріупольскіх дітей - вивчити приспів та куплет гімну Росії.

Нагадаємо, що раніше Андрій Бєдняков розповів про обстановку у рідному місті. За словами телеведучого, російські окупанти перетворили Маріуполь на гетто.

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