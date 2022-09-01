Андрій Бєдняков показав "подарунки" школярам у Маріуполі від окупаційної влади

Як і більшість маріупольців, Андрій Бєдняков важко переживає окупацію рідного міста. На своїх сторінках у соціальних мережах зірка "Орла та решки" висвітлює все, що розповідають йому мешканці Маріуполя.

Так, у своїх сторіз на сторінці в Instagram Бєдняков показав "подарунки", які проросійська влада зробила маріупольським школярам з нагоди 1 вересня.

"Надіслали підписники з Маріуполя. Кажуть, що "ось це" дають школярам", - написав розлючений Бєдняков.

Бєдняков показав, які щоденники отримали діти у Маріуполі / Фото: instagram.com/biedniakov

Виявилося, що до Дня знань діти отримали від проросійської адміністрації щоденники з гербом країни-агресорки, ворожим триколором та написом "Россия".

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков різко відреагував на приїзд путіністки Надії Бабкіної. Російська співачка дала концерт нібито для мешканців міста, а також зробила цинічне фото зі своїм колективом на тлі зруйнованого російською армією Драмтеатру.

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