Андрій Бєдняков показав рідкісні фото з дружиною та публічно звернувся до неї з креативним вітанням

Артист розповів про свято у родині.
Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков вперше за тривалий час показав свою дружину, акторку й блогерку Анастасію Коротку.
Знаменитість поділився, що у його коханої 15 жовтня день народження. Попри те, що під час війни вона живе з їхніми дітьми у США, шоумен привітав іменинницю й вигадав креативне звернення, у якому розповів історію про зародження почуттів до обраниці. І зворушив оригінальними метафорами.
"Ти – планета, для якої замало одного глобуса. Бо неможливо вільного покарати в'язницею. Я – це той, хто колись ходив на дальню зупинку автобуса, щоб просто подовше пройтись із тобою… Сьогодні не буде твоїх традиційних "найкращих фото", бо рано чи пізно все закінчується. Сьогодні так. З днем народження, Настю", - звернувся у своєму фірмовому стилі до дружини шоумен.
У коментарях шанувальники долучилися до теплих слів і залишили Короткій безліч побажань.
- Настя! З днем народження
- З днем народження! Анастасіє, ви позитивчик! Щастя вам і многая літа
- Бажаю чимскоріш мати ще більше і більше "найкращих" фото
- З днем народження, Анастасіє! Миру, щастя і теплих обіймів
Нагадаємо, родина Лілії Ребрик у цей же день також святкує дещо особливе. Наймолодшій доньці Адель виповнилося сім місяців – зірка зробила особливу фотосесію й показала результат.
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