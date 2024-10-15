Андрій Бєдняков показав рідкісні фото з дружиною та публічно звернувся до неї з креативним вітанням

Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков вперше за тривалий час показав свою дружину, акторку й блогерку Анастасію Коротку.

Знаменитість поділився, що у його коханої 15 жовтня день народження. Попри те, що під час війни вона живе з їхніми дітьми у США, шоумен привітав іменинницю й вигадав креативне звернення, у якому розповів історію про зародження почуттів до обраниці. І зворушив оригінальними метафорами.

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/biedniakov

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/biedniakov

"Ти – планета, для якої замало одного глобуса. Бо неможливо вільного покарати в'язницею. Я – це той, хто колись ходив на дальню зупинку автобуса, щоб просто подовше пройтись із тобою… Сьогодні не буде твоїх традиційних "найкращих фото", бо рано чи пізно все закінчується. Сьогодні так. З днем народження, Настю", - звернувся у своєму фірмовому стилі до дружини шоумен.

Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/biedniakov

У коментарях шанувальники долучилися до теплих слів і залишили Короткій безліч побажань.

Настя! З днем народження

З днем народження! Анастасіє, ви позитивчик! Щастя вам і многая літа

Бажаю чимскоріш мати ще більше і більше "найкращих" фото

З днем народження, Анастасіє! Миру, щастя і теплих обіймів

Нагадаємо, родина Лілії Ребрик у цей же день також святкує дещо особливе. Наймолодшій доньці Адель виповнилося сім місяців – зірка зробила особливу фотосесію й показала результат.

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