Андрій Бєдняков поділився рідкісними фото з дружиною і дітьми у Карпатах: "Загубили кросівки Ксені"

Родина після довгої розлуки нарешті возз'єдналася.

Український шоумен Андрій Бєдняков разом з дружиною Анастасією Короткою та їхніми двома дітьми з'їздили до Карпат.

Як ми писали раніше, у середині липня родина вперше від початку повномасштабної війни возз'єдналася. Настя з дітьми була в США та нещодавно повернулася до України.

Тепер родина весь вільний час проводить разом, а днями з'їздила на захід України. На сторінці в Instagram Бєдняков поділився атмосферними світлинами з Карпат.

Андрій Бєдняков з дружиною і дітьми в Карпатах / Фото: instagram.com/biedniakov

На знімках Бєдняков з Короткою та дітьми позують на тлі мальовничих карпатських краєвидів. Також Бєдняков розповів про пригоди його родини в Карпатах:

"Були в горах. Навчили Остапа грати на трембіті. Загубили кросівки Ксені. Фоткались на Нокіа", - написав шоумен та пожартував, що світлини родині робив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Андрій Бєдняков з дружиною і дітьми в Карпатах / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков з дружиною і дітьми в Карпатах / Фото: instagram.com/biedniakov

Як відомо, у Андрія Бєднякова та Насті Короткої двоє спільних дітей – 7-річна донька Ксенія та дев'ятимісячний син Остап, який народився в США. До Америки Коротка виїхала з початком повномасштабної війни, коли була вагітною.

Нагадаємо, нещодавно щасливий батько Андрій Бєдняков зворушив фанів першим спільним фото з крихітним сином.

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