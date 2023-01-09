Андрій Бєдняков показав, які повідомлення отримує від хейтерів з Росії: "Балакаємо"

Зірка "Орла і решки" намагається ігнорувати неадекватних росіян.
Телеведучий Андрій Бєдняков показав, що хейтери з Росії пишуть під його дописами у соціальних Мережах.
Не важко було здогадатися, що почути щось приємне чи добре від росіян, що загрузли в кремлівській пропаганді, неможливо. Тож і у привітні повідомлення Бєднякову пишуть самі образи та погрози. Одними з таких повідомлень телеведучий поділився в сторіз в Instagram.
Під однією з публікацій чолов'яга з РФ залишив ведучому коментар: "Ну ти і п*дором став", втім, Бєдняков не розгубився і влучно відповів росіянину: "Ну не тобі ж одному бути".
Інший горе-коментатор, схоже засмітився, що не отримав відповіді від Бєднякова, тому почав "штурмувати" його приватні повідомлення образами і лайкою.
"Балакаємо. Як думаєте, що можна відповісти? А то людина пише, а я морожусь", - написав у сторіз Бєдняков.
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