Андрій Бєдняков показав, які повідомлення отримує від хейтерів з Росії: "Балакаємо"

Телеведучий Андрій Бєдняков показав, що хейтери з Росії пишуть під його дописами у соціальних Мережах.

Не важко було здогадатися, що почути щось приємне чи добре від росіян, що загрузли в кремлівській пропаганді, неможливо. Тож і у привітні повідомлення Бєднякову пишуть самі образи та погрози. Одними з таких повідомлень телеведучий поділився в сторіз в Instagram.

Під однією з публікацій чолов'яга з РФ залишив ведучому коментар: "Ну ти і п*дором став", втім, Бєдняков не розгубився і влучно відповів росіянину: "Ну не тобі ж одному бути".

Фото: instagram.com/biedniakov

Інший горе-коментатор, схоже засмітився, що не отримав відповіді від Бєднякова, тому почав "штурмувати" його приватні повідомлення образами і лайкою.

"Балакаємо. Як думаєте, що можна відповісти? А то людина пише, а я морожусь", - написав у сторіз Бєдняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

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