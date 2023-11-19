Андрій Бєдняков показався у кайданах у патріотичній футболці і тицьнув середній палець хейтерам

Український шоумен Андрій Бєдняков прокоментував хейт, якого останнім часом стало дуже багато.

Ведучий зізнався, що хоче, аби хейту стало менше у просторі, а той, хто займається хейтом і, до речі, теж від нього потерпає, краще б свої зусилля кинув на допомогу українській армії.

"Хейт вбиває. Причому, не лише ту людину, яку хейтять, а й ту, яка. З хейтом ти віддаєш дуже багато емоцій, які можна б було направити в правильне русло. Що тобі дає хейт? Він приносить тобі позитивні емоції? Я почав стійко реагувати на різний хейт. Не завжди повністю абстрагуюсь, звичайно, але, в цілому, я стійкий. Останнім часом багато скандалів, за які різні люди просять вибачення. Іноді хейт справедливий. Але давайте його дозувати", - закликав Бєдняков у своєму Instatgram.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Ведучий супроводив своє звернення фото, на якому зображений у патріотичній футболці, його руки обмотані ланцюгами, при цьому він показує середні пальці недоброзичливцям.

Бєдняков звернувся до юзерів з проханням "не душити одне одного", оскільки "кожен може помилитися".

"Краще ще сильніше об'єднаємось, а не будемо чекати помилки одне від одного. Сильніше донатимо, бо окупанти все ще на нашій землі. І дякую ЗСУ, що вони їх виганяють. Але вони це роблять дуже високою ціною. Повірте. Зараз дуже складно. Допомагаємо. Донатимо. Щоб знищувалася ворожа техніка", - наголосив Бєдняков.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков відсвяткував перший день народження сина Остапа і розчулив привітанням до нього.

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