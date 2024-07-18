Андрій Бєдняков показався з 8-річною донькою і розкрив, чому вона приїхала сама до України зі США

Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков вперше за тривалий час показався з помітно підрослою 8-річною донькою Ксенією.

Як поділився шоумен, дівчинка приїхала до нього до України з США. Як виявилося, Ксенія вирішила провести літні канікули саме з татом. У своєму Instagram Бєдняков вже опублікував перше відео з донькою. Шоумен показав, як вони з Ксенією милувалися неймовірним українським краєвидом.

"У мене гості! Я як та бабуся, до якої приїжджають на літні канікули", - не стримався та пожартував ведучий.

Андрій Бєдняков замилував відео з підрослою 8-річною донькою, яка приїхала до України з США

До слова, Ксенія приїхала до України сама. Дружина Бєднякова – акторка Анастасія Коротка - разом із однорічним сином Остапом залишилася в США. Утім, у фотоблогу вона активно спостерігає за контентом чоловіка із донькою та реагує на їхні спільні дописи.

Нагадаємо, нещодавно донька ведучої Ольги Фреймут проводила час разом із мамою, братом та сестрою. Злата Мітчелл теж приїхала до рідних із США, щоправда, не до України, а до Великої Британії, де знаменитість живе від початку повномасштабної війни. Донька Фреймут активно ділилася спільними кадрами і показувала, як вони разом проводили час.

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