Андрій Бєдняков потролив Влада Яму своїм архівним фото, зробленим 12 років тому

Український шоумен Андрій Бєдняков показав своє архівне фото, зроблене 12 років тому, і прокоментував його.

Так, на своїй сторінці в Instagram шоумен поділився світлиною, де у білій рубашці з метеликом стоїть на терасі готельного номеру. З його розкішних апартаментів відкривається вид на Майямі. До слова, цей кадр Андрій взяв з одного з перших епізодів відомого туристичного шоу, де свого часу він був ведучим.

Втім, все змінилося й під час повномасштабного вторгнення Бєдняков надав фото нового значення. Він поглузував над хореографом Владом Ямою, який наразі вже тривалий час проживає в Майямі. І зазначив, що тоді він був на місці, де зараз знаходиться танцівник.

Андрій Бєдняков потролив Влада Яму / Фото: instagram.com/biedniakov

"Фейсбук нагадав, що 12 років тому я був Владом Ямою", - насмішив шанувальників шоумен.

Нагадаємо, шоумен Андрій Бєдняков час від часу реагує на актуальні соціальні проблеми у притаманному йому гумористичному стилі. Так, нещодавно артист влучно висміяв продюсера-зрадника Юрія Бардаша, який отримав російський паспорт і похизувався ним на тлі портрету Путіна.

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