Андрій Бєдняков повеселив юзерів своїм фото у паспорті

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав своє фото у паспорті.

На світлині, яку шоумен запостив у своїх Instagram-stories, він постав із серйозним виразом обличчя та з довгим волоссям.

Як зазначив знаменитість, так він хотів підняти настрій своїм підписникам.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

"Просто хоч якось підняти вам настрій – покажу своє фото у паспорті. Гарного дня", – написав він.

Нагадаємо, днями невпізнанний Анатолій Анатоліч спантеличив фото, де постав зі щічками та довгим кучерявим волоссям. Шоумен порівняв свої фото в закордонних паспортах.

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