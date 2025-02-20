Андрій Бєдняков пожалівся на серйозні проблеми зі здоров'ям і розкрив симптоми хвороби

Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков розповів, що серйозно захворів.

Проблеми зі здоров'ям почали мучити шоумена звечора 19 лютого. Зокрема, у нього піднялася висока температура та з'явився жахливий кашель. Окрім того, йому було боляче дивитися на світло. Гуморист ділиться, що намагається пити більше води та тепло вдягається. Попри хворобу, Бєдняков не втрачає почуття гумору.

"Третя ночі. Температура 39,3. Випив всю воду в будинку. Сусіди психують, що в них немає води. Вдягнув всі теплі речі. Сусіди психують, що їхні теж. Кашель, який просто є якимись конвульсіями. Боляче дивитися на світло, тому лежу в темряві", - поділився шоумен.

Андрій Бєдняков захворів / Фото: instagram.com/biedniakov

Пізніше температура в Андрія Бєднякова підскочила майже до 40. Однак на ранок ведучому стало краще. Температура хоч і тримається, але вже значно зменшилася. Окрім того, гумориста мучить головний біль.

"Я живий, а то тут вже паніку нагнали всі. Не дочекаєтесь! Голова розколюється. Температура все ще є. Зараз 37,5", - поділився шоумен.

Андрій Бєдняков захворів / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич розповідала про серйозну хворобу в чоловіка Валентина Томусяка. В артиста теж піднялася висока температура, а симптомі були схожі на ті, що виникають під час гострого отруєння.

Читайте також: