Андрій Бєдняков про обстановку у рідному Маріуполі: "Там все дуже погано, це гетто"

Андрій Бєдняков зізнається, що йому дуже важко говорити про рідний Маріуполь, іноді ведучий навіть не може стримати сліз.

Так, в інтерв'ю Раміні Есхакзай Бєдняков розповів, що люди в Маріуполі живуть вкрай важко:

"Там все дуже погано. Хоча вони там і кажуть, що починають щось будувати, але це гетто таке. Коли нічого там немає, води немає, світла нормального немає, їжі немає, роботи немає. Ти приходиш кудись, хочеш записатись, тобі треба пройти 10 кругів цього пекла. Кожному заплати. Коли ці люди, там, з Донецька, звідки куратори поприсилали з Росії, кожному треба, кожному… Хочеш швидше поїхати, будь ласка, хочеш, якщо тобі треба піти на роботу, будь ласка – за все треба платити. Ціни космос", - прокоментував ведучий.

Фото: instagram.com/biedniakov

Фото: instagram.com/biedniakov

Також Бєдняков зізнався, що був приголомшений цифрою загиблих у результаті обстрілів окупантами – за офіційними даними загинуло 87 тисяч маріупольців:

"Туди ж нікого не пускали і вони свідомо це робили. Мені казали, що навіть їздили ці крематорії, де людей спалювали. Я просто знаю по собі, моя мама, яка померла, її в цьому списку немає. Тому ось вам як реагувати на такі списки. Може бути ще більше і таких людей багато, які там же було багато сіл поруч з Маріуполем. Коли я побачив ці 87 тисяч, я просто офігів. Це дуже багато", - сказав Андрій.

Разом з тим Бєдняков розповів, що дуже радіє тому, що встигнув з Маріуполя забрати сестру і в нього в місті серед дуже близьких нікого не залишилося. Також ведучий поділився, що окупанти зруйнували квартиру, в якій він провів своє дитинство:

Фото: instagram.com/biedniakov

"Квартира одна знищена вщент взагалі, будинок зруйновано. Він впав. Це навіть перші дні мені телефонував однокласник, казав, що вже на п'ятий день його не було, того будинку, де я виріс. Школи немає моєї, куди я ходив. Є одна квартира ще, я не знаю, що там відбувається", - поділився Бєдняков.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков показав "подарунки" школярам у Маріуполі від окупаційної влади. Виявилося, що до Дня знань діти отримали від проросійської адміністрації щоденники з гербом країни-агресорки, ворожим триколором та написом "Россия".

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