Андрій Бєдняков публічно розплакався, говорячи про рідний Маріуполь: "Коли я розплющую очі, я бачу, що нічого немає"

Проникливу промову Андрія Бєднякова нещодавно показали під час марафону "Єдині новини" і зараз виступ ведучого набуває популярності у Мережі.

Бєдняков сказав, що у зв'язку з роботою багато подорожував, але де б він не був, він завжди повертався до рідного міста і знає цю дорогою напам'ять. Ведучий заплющив очі і пригадав весь свій маршрут, яким неодноразово їздив до Маріуполя:

"Де б я не був. У Києві, за кордоном, так сталося, що я багато подорожував. Я завжди сідав у потяг і їхав додому, в рідний Маріуполь, до мами. І не важливо де я був – у Харкові на сесіях, або на перших зніманнях у Києві, за які мені заплатили гроші я хотів ці гроші показати мамі. Я сідав у потяг і їхав додому, як і тисячі маріупольців, ми їхали однією дорогою, дорогою, яку ми знаємо на пам'ять. Зараз, коли я заплющую очі, я бачу її, наче це було вчора. Коли ти їдеш додому, праворуч ти бачиш комбінат імені Ілліча, ти розумієш, що ти близько. За 10 хвилин, вже ліворуч, ти бачиш завод Азовсталь і ти знаєш, що за три хвилини ти будеш стояти там, на пероні свого міста і тому ти вже починаєш викликати таксі. За три хвилини ти вже стоїш там і починається найтепліше - спогади, які ти не забудеш ніколи, бо в спину тобі дихає вітер з моря, а в обличчя таксисти і кожен з них дуже радий тебе бачити і кожен готовий відвезти у будь-яке місце, яке ти забажаєш", - сказав Бєдняков.

Коли ведучий відкрив очі, він не стримав сліз і наголосив, що зараз у його рідному місті нічого не лишилося, окрім спогадів:

"І ось, коли я розплющую очі, я бачу, що нічого немає, все знищено, окрім спогадів. Знищені будівлі, знищені долі, втрачено дуже багато життів. І, ви знаєте, мені дуже хочеться ще раз, і ще раз, і ще раз бачити з вікна потяга спочатку комбінат імен Ілліча, потім Азовсталь, я дуже не любив ці комбінати, я сам там працював, але зараз для мене це щось дуже неймовірне. Я аж скучив за ними, знов хочеться відчути цей подих, цей вітер з моря. Я це зроблю. Я обов'язково вийду на перон українського маріупольського залізничного вокзалу", - завершив промову Бєдняков.

Шанувальники знаменитості зізналися, що вони й самі не стримали сліз, побачивши це відео: "Болить... Сльози градом, "Це дуже боляче", "Андрію, дякую вам за ці спогади. Проревіла під час прямого ефіру і згадала всі свої приїзду додому через Ілліча, Азовсталь і вокзал".

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