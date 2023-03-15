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Андрій Бєдняков різко відреагував на хейт в свій бік: "Щоб ти не робив - завжди будеш г*вном"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Андрій Бєдняков різко відреагував на хейт в свій бік: "Щоб ти не робив - завжди будеш г*вном"

Андрій Бєдняков

Шоумена розкритикували в Мережі.

Телеведучий Андрій Бєдняков, як і більшість зірок, час від час зіштовхується з хейтом у свій бік. 

Так, шоумена розкритикували за випуски тревелблогу, який він знімав ще до початку повномасштабної війни, а також те, що він не знімає матеріали про війну. Бєдняков втомився від постійних дорікань, тож вирішив відповісти своїм критикам у сторіз в Instagram.

"Коли в черговий раз написали про те, що: катаюся знімати їжу за кордон (ще раз повторюю, все було знято до 24 лютого); що немає жодного матеріалу про війну; ﻿﻿що треба рівнятися на Комарова і Птушкіна ﻿; що хочу, щоб всі казали про Україну на "Оскарі" (я взагалі нічого не очікую! Давно вже. Троллінг про те і був. Єдине, що хотів про "Оскар", щоб виступив президент!)", - написав Бєдняков.

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

Ведучий попросив своїх хейтерів, перш ніж писати йому гнівні коментарі, спершу перевіряти інформацію та слідкувати за тим, що насправді він робить. 

"А взагалі мені набридло звертати на таких увагу. Перш ніж пукнуть в калюжу - уважно подивіться та перевірте! Люблю вас. І запам'ятайте: щоб ти не робив - завжди будеш г*вном", - написав Бєдняков.

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

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Дата публікації
Перегляди
2135
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