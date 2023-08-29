Андрій Бєдняков різко звернувся до соліста гурту "Звери": "Ромо, ти обіср*вся"

Телеведучий Андрій Бєдняков емоційно звернувся до соліста російського гурту "Звери" Романа Білика, який нещодавно приїхав на Донбас розважати окупантів.

Зірка "Орла та Решки" пригадав, як свого часу вони товаришували з музикантом, який був проти війни. Для Бєднякова, як і для багатьох фанів гурту, стало повною несподіванкою те, як швидко "перевзувся" Білик.

У своїх Instagram-stories телеведучий поділився спільним фото з колись ще другом та нагадав Білику, як вони разом говорили про Маріуполь, а тепер він підтримує знищення українців.

"У тебе ж завжди була "здорова" позиція. Ми ж могли поговорити довго про Маріуполь. Про місто, яке зрівняли із землею ті, для яких ти зі своїм балалайщиком співав пісні. Що з вами там роблять?! Загадка! Так, так буває. Поки "дєвочкі, мальчікі танцюют", ти, Ромо, обіср*вся! Живи з цим! Рокер, бл*ть", - різко висловився Бєдняков.

Андрій Бєдняков звернувся до Романа Білика / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Роман Білик та гурт "Звери" заявили, що вони виступають проти війни в Україні.

Однак нещодавно музикант разом з гітаристом колективу вирушив на Донбас, де співав для російських окупантів. Білик не лише підтримав загарбників, а й дивився, як вони запускають снаряди по Україні.

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