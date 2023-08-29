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Андрій Бєдняков різко звернувся до соліста гурту "Звери": "Ромо, ти обіср*вся"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Андрій Бєдняков різко звернувся до соліста гурту "Звери": "Ромо, ти обіср*вся"

Шоумен нагадав пропагандисту про Маріуполь.

Телеведучий Андрій Бєдняков емоційно звернувся до соліста російського гурту "Звери" Романа Білика, який нещодавно приїхав на Донбас розважати окупантів. 

Зірка "Орла та Решки" пригадав, як свого часу вони товаришували з музикантом, який був проти війни. Для Бєднякова, як і для багатьох фанів гурту, стало повною несподіванкою те, як швидко "перевзувся" Білик. 

У своїх Instagram-stories телеведучий поділився спільним фото з колись ще другом та нагадав Білику, як вони разом говорили про Маріуполь, а тепер він підтримує знищення українців.

"У тебе ж завжди була "здорова" позиція. Ми ж могли поговорити довго про Маріуполь. Про місто, яке зрівняли із землею ті, для яких ти зі своїм балалайщиком співав пісні. Що з вами там роблять?! Загадка! Так, так буває. Поки "дєвочкі, мальчікі танцюют", ти, Ромо, обіср*вся! Живи з цим! Рокер, бл*ть", - різко висловився Бєдняков.

Андрій Бєдняков звернувся до Романа Білика / © instagram.com/biedniakov
Андрій Бєдняков звернувся до Романа Білика / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Роман Білик та гурт "Звери" заявили, що вони виступають проти війни в Україні.

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Однак нещодавно музикант разом з гітаристом колективу вирушив на Донбас, де співав для російських окупантів. Білик не лише підтримав загарбників, а й дивився, як вони запускають снаряди по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
1446
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