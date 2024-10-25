Андрій Бєдняков розлучається з дружиною після 10 років шлюбу: "Подорож закінчується"

Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков розлучається з дружиною, акторкою Анастасією Короткою.

Пара була у стосунках близько 16 років, з яких 10 – у шлюбі. Несподіваною новиною Андрій поділився в Instagram. У своїй публічній заяві шоумен подякував обраниці за всю їхню "подорож" і пригадав спільні щемливі миті протягом стосунків. І подякував за найголовніше – народження "класних малих". Бєдняков не став вдаватися в причини такого рішення, але зазначив, що вони намагалися все владнати, однак не вийшло.

"Це була неймовірна подорож. Подорож в 16 років. Але рано чи пізно будь-яка подорож закінчується. Ми намагались. Чесно. Я буду завжди тобі вдячний! І це щира правда. Ми всього добились самі. Ні в кого не вкрали. Ні в кого не просили. Ми зробили це разом! І за це я вдячний тобі. Але найголовніше: я тобі вдячний за двох фантастичних дітей. Найкращих дітей в світі! За це я буду тобі вдячний до кінця своїх днів. У нас "вийшли" класні малі, погодься. Я вдячний тобі за ці роки. Ми дуже класно провели час. Але, більше цю "кімнату" ми "продовжувати" не будемо…", - йдеться у дописі Андрія Бєднякова.

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/biedniakov

Насамкінець знаменитість зазначив, що у подальшому не хоче коментувати розлучення. Натомість побажав своїй ексдружині лише найкращого й перепросив за можливі помилки у стосунках.

"Я сильно тебе поважаю і ціную. Я дуже хочу, щоб ти була щаслива. Ти це знаєш. Тож будь нею! Пробач за все погане. Вибач, що не змогли", - написав шоумен.

Нагадаємо, лише нещодавно Андрій Бєдняков публічно вітав дружину, яка під час війни проживає з дітьми в США, з днем народження.

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