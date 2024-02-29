Андрій Бєдняков розніс блогерів, які втомилися від війни: "Не треба повторювати помилок"

Український шоумен Андрій Бєдняков розкритикував публічних людей, які "втомилися від війни".

Ведучого обурює, коли блогери, які мають чималу аудиторію, нічого не публікують про війну та збори. Бєдняков розуміє, що вони це роблять, аби не втрачати охоплення та заробіток. Однак, на думку шоумена, не це має бути пріоритетом.

"Мене тригерять люди, які продовжують не публікувати про війну, збори, але заробляють гроші на рекламі, бо спонсори чомусь у нас люблять не обличчя, а охоплення. Звичайно, охоплення більше у тих, хто про війну не публікує", - поділився шоумен у проєкті "Про війну".

Андрій Бєдняков / Фото: скриншот з відео

Нині сам Бєдняков постійно публікує воєнні новини та збори на потреби захисників. Ведучому прикро, що він цього не робив від 2014 року, адже тоді не усвідомлював, що почалася війна.

"2014 року в мене не було тієї людини, на яку б я подивився і сказав, що хочу робити, як вона. У мене не було такої людини, яка б мені показала помилки, які я робив. Зараз такі як я, або вірніше люди, які не голосно говорили про війну, а вірили, що можна домовитися…Не треба повторювати моїх помилок", - поділився шоумен.

Андрій Бєдняков / Фото: скриншот з відео

Андрій Бєдняков також пояснив, чому важливо говорити про війну та допомагати захисникам. Ведучий зазначив, якщо цього не робити, то Росія захопить Україну і диктуватиме свої правила.

"Якщо ми зараз не будемо нагадувати про те, що йде війна, а у вас мільйонні охоплення, коли ви тільки те й робите, що публікуєте, як ви приміряєте одяг, то дуже скоро ми з вами будемо міряти тільки кокошники. Зараз той момент, коли треба всі свої сили направляти в бік війни, яку розв'язала РФ на нашій території", - додав шоумен.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков різко висловився про зрадницю Регіну Тодоренко. Також шоумен пояснив, чому скандальна співачка обрала Росію та мовчить про злочини окупантів на території України.

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