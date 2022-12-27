Андрій Бєдняков розповів, що окупанти зробили зі знаковим для нього місцем у Маріуполі

Телеведучий Андрій Бєдняков розповів, що російські окупанти хочуть зруйнувати знакове місце для усіх мешканців маріуполя.

У сторіз в Instagram шоумен показав знакове місце - будинок із годинником у самому серці Маріуполя. Для місцевих жителв та самого Бєднякова воно зберігає безліч приємних та важливих спогадів.

"Це самий центр Маріуполя. Легендарний (для маріупольців) будинок з годинником. Пам'ятаю, як малий, коли приїжджав до центру, стояв і дивився на годинник. Потім, коли подорослішали, часто назначали зустріч з друзями "под часами", щоб потім іти гуляти або на "штуку", а бо до парку", - пригадав Бєдняков.

Фото: instagram.com/biedniakov

Однак, російські окупанти вирішили прийшли руйнувати та вирішили знести таку для маріупольців будівлю.

"Вчора тимчасові "квартіранти" Маріуполя почали зносити його під чисту. Як би не намагалися зупинити годинник нашого міста, ми все одно принесемо нові батарейки і його перезаведемо", - зазначив Бєдняков.

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