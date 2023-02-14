Андрій Бєдняков розсекретив гонорари, які йому пропонували за корпоративи у Криму після 2014 року

Телеведучий Андрій Бєдняков відверто розповів про свою роботу у Росії після початку війни на Донбасі та анексії Криму.

Після 2014 рокі шоумен припинив свою діяльність у РФ. Однак все ж таки Бєдняков брав участь у деяких шоу. Наприклад, 2019 року ведучий повернувся до тревел-програми "Орел та решка". Як пояснив, шоумен тоді він погодився не заради грошей, а заради програми.

"Мене запросили продюсери, бо вони хотіли зробити класний сезон. І мені подобалася ця програми, вона ж виходила і на українському каналі. Як би я хотів бабки, я був би там. Як би я хотів бабки, я б погодився на канали "Росія" та "Перший", мене кликали", - сказав Бєдняков в інтерв'ю pressing.

Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведучий не заперечує, що певний час мріяв працювати на каналах у Росії. Тим паче, що з дитинства його батько розповідав йому про зв'язок з усім російським.

"А я завжди мріяв там працювати, адже так сталося, що я з Маріуполя і батько мені завжди доводив, що в нас російське прізвище, родичі в Іванове. А я йому завжди відповідав, що я українець, я не з Радянського Союзу. Я не знаю, як би він поводив себе зараз. Працювати на російських каналах, звичайно, хотілося. Адже ми вдома дивилися російські фільми, в нас були російські канали. І ця проблема була десятиріччями, регіон всі ці роки до цього вели", - зізнався Бєдняков.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Однак після 2014 року Бєдняков зробив свій вибір. Після анексії Криму шоумену також пропонували чималі суми за один вечір роботи, але ведучий вирішив, що поїде до Криму після його деокупації.

"Я відмовлявся їздити до Криму, хоча там давали вдвічі більшу суму за корпоратив. Мені пропонували 30 тисяч євро, 35 тисяч за весілля. Одного разу пропонували 45 тисяч євро за Новий рік. Це було ще 2015-2016 року. Я принципово до Криму не їздив. Хоча я був та усього лише два рази, один раз з програмою "Орел і решка", а перший раз ще був малий. Маючі гроші та впізнаваність, я не поїхав. Для мене Крим - це Україна, була, є і буде", - сказав Бєдняков.

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