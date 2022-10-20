Андрій Бєдняков вдруге став батьком і показав перше фото новонародженого

Ведучий розповів про поповнення у родині.
Український телеведучий та шоумен Андрій Бєдняков поділився з шанувальниками радісною звісткою.
Так, сьогодні, 20 жовтня, Андрій та його дружина, акторка Настя Коротка, вдруге стали батьками. Про поповнення у родині Бєдняков повідомив на своїй сторінці у Instagram.
Новоспечений татко розповів, що дружина народила йому сина. На жаль, через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти нашої країни, малюк з'явився на світ не в Україні. І зірковий батько не зміг бути присутнім на важливій події:
"Ласкаво просимо , козаче! Така вже в мене традиція. Пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко. Але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина Насте. Найкраща мама", - написав Андрій у фотоблогу та запостив кадр, на якому зображена ніжка немовляти.
Зазначимо, що у Андрія Бєднякова та Насті Короткої також є спільна донька, 7-річна Ксенія.
Нагадаємо, днями стало відомо, що відомий український режисер Олег Сенцов, який нині служить на передовій, стане батьком учетверте.
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