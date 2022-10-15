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Андрій Бєдняков весело привітав дружину із днем народження та показав її кумедні фото

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Андрій Бєдняков весело привітав дружину із днем народження та показав її кумедні фото

Андрій Бєдняков із дружиною / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведуча Анастасія Коротка сьогодні святкує своє 37-річчя.

Зірка "Орла та решки" Андрій Бєдняков весело привітав кохану із її днем народження у своїх соціальних мережах.

Зіркове подружжя не соромиться жартувати одне над одним на очах у публіки, тому на цей раз теж без гумору не обійшлося. У Instagram Бєдянков поділився кумедними світлинами Анастасії та додав до них жартівливі підписи. 

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

"Твій день народження! А отже час для найкращих фото! Без тебе - мене нема! Дякую, що ти є", - написав у своєму блозі ведучий. 

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov
© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

Дехто із коментаторів підмітив, що Андрій дуже ризикований чоловік, адже не кожна дружина може оцінити такі привітання. Тим паче, що на одній із світлин шоумен показав Анастасію одразу після процедури з уколами краси.

© instagram.com/biedniakov
Фото: instagram.com/biedniakov

Але, схоже, що телеведуча вже звикла до таких жартів свого коханого і вподобала кумедну добірку.

Нагадаємо, що не так давно свій день народження відсвяткувала донечка Бєднякова Ксенія. Зворушливим відео довгоочікуваної зустрічі батька та доньки поділилася дружина телеведучого. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
843
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