Андрій Бєдняков відверто зізнався, чому не вступив у лави ЗСУ: "Тричі ходив записуватися"

Шоумен Андрій Бєдняков відверто зізнався, чому не вступив у лави Збройних сил України.

До слова, ведучий хотів взяти до рук зброю та піти захищати країну від російських окупантів. Бєдняков ходив три рази до військкомату, аби записати у лави ЗСУ. Утім, йому відмовили. Андрію пояснили, що в тилу він може набагато більше допомогти Україні, аніж на передовій.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

"Я тричі ходив записуватися. Я нікому про це не говорив. Навіть дружина моя не знає. Вона знає лише про один раз. Я ходив декілька разів. Я хотів йти, і я б пішов. Я не боюся. Ну, звичайно, боюся звичайно. Але я не злякався і хотів піти. Мені сказали: "Друже, давай поки тут побудеш. Ти тут робиш набагато більше, аніж зробиш там", - розповів ведучий в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Бєдняков зізнався, що дружина знає лише про першу його спробу записатися в лави ЗСУ. Попри хвилювання, Настя його підтримувала. Ба більше, дружина знала, що чоловік спробує це зробити.

Андрій Бєдняков з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/biedniakov

"Дружині не казав, бо вона дуже хвилюється. Вона мене знає. Навіть коли я повертався до України (ред. – ведучий 24 лютого перебував за кордоном), вона сказала: "Я знала, що ти повернешся". Вона сиділа плакала, але говорила, що це правильно", - поділився ведучий.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков розповів про рідне місто Маріуполь, яке дуже сильно постраждало від дій російських окупантів.

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