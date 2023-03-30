Андрій Бєдняков висміяв приїзд пропагандиста Микити Джигурди до окупованої Волновахи

Як пожартував ведучий, таким чином росіяни відповіли на приїзд Орландо Блума.

Скандальний російський актор та пропагандист Микита Джигурда приїхав до окупованої Росією Волновахи. Цю новину не оминув український ведучий Андрій Бєдняков.

Зокрема, пропагандист приїхав до міста у російській військовій формі та порозповідав "патріотичні" віршики. За словами Андрія Бєднякова, на Донбас припхався черговий недоумок.

"Черговий дов**йоб приїхав до української Волновахи. Потримав гранати, порозповідав вірші. Нікіта Джигурда про "ранкову пухлину" вєщаєт", - прокоментував ведучий.

На думку росіян, приїзд пропагандиста - це саме те, що треба людям, які живуть в окупації / Фото: instagram.com/biedniakov

Бєдняков також висміяв росіян, адже поки до України приїжджає американський актор Орландо Блум, РФ на окуповані українські території привозить "гідну заміну" зірці Голлівуду.

"Вирішили гідно відповісти на приїзд Орландо Блума", - висміяв росіян Бєдняков.

Нагадаємо, Микита Джигурда родом з Києва. Хоч пропагандист вже давно живе та працює в РФ, російське громадянство наважився отримати восени минулого року. Тим часом рідні зрадника мають проукраїнську позиції і не розуміють проросійських настроїв у Джигурди.

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