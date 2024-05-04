Андрій Бєдняков висміяв ведучу з РФ, яка приїжджала на окуповані території вихваляти дії окупантів

Ведучий відреагував на ганебну поведінку Івлєєвої, з якою свого часу знімався в одному шоу.

Український ведучий і гуморист Андрій Бєдняков публічно висловився про російську телеведучу, блогерку Настю Івлєєву, яка днями зганьбилася своєю пропагандистською позицією.

Так, у своєму фотоблогу Андрій іронічно звернувся до путіністки, з якою колись був ведучим популярного українського тревел-шоу. Переглянувши фрагмент інтерв'ю Івлєєвої, де вона розповідає про свій захват від "відбудови" окупованих українських міст росіянами, Бєдняков не став приховувати обурення та побажав блогерці, щоб всі її слова про "відродження" повторилися вже на її рідній РФ.

"Настюшо Івлєєва, я щиро бажаю, щоб у твоєму рідному місті так "народжувалося нове життя". Нема у тебе яєць. І ніколи, значить, не було", - гнівно звернувся до пропагандистки Андрій.

Андрій Бєдняков відреагував на слова Насті Івлєєвої / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, у свій день народження скандальна блогерка відвідала окуповані території України та зустрічалася із загарбниками. Зокрема, приїхала до вщент зруйнованого росіянами Маріуполю, звідки родом Андрій Бєдняков. Втім, ведуча не зважає на це й публічно бреше у росЗМП (російських засобах масової пропаганди) про нібито "відбудовування українських міст завдяки РФ і зародження там нового життя". До слова, таку позицію ідеальної кремлівської маріонетки Настя обрала одразу після того, як РФ хотіла закинути її до в'язниці за організацію "голої вечірки". Тому ведуча одразу цинічно "перевзулася" та почала всілякими способами задовольняти криваву політику диктатора путіна й надалі заробляє на вбивствах українців.

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