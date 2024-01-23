Андрій Бєдняков висміяв зрадника Бардаша, який отримав російський паспорт: "Ти – шмаркля"

Український шоумен Андрій Бєдняков влучно висміяв продюсера-зрадника Юрія Бардаша, який отримав російський паспорт.

Ведучий не зміг оминути те, як зрадник цинічно хизувався своїм новим громадянством. В Instagram Бєдняков прокоментував це. Шоумен пригадав, що багато років тому ще в Алчевську, який окупований Росією від 2014 року і звідки родом скандальний продюсер, йому знайомі розповідали, що Бардаш – "слизька та ненадійна людина". Як зазначив Бєдняков, своїм вчинком продюсер лише підтвердив ці слова.

"Бардаш, який ти уєб*н. Ще в Алчевську, х*р знає коли, мені казали, що ти – шмаркля. А ти дійсно шмаркля", - прокоментував шоумен.

Юрій Бардаш / Фото: instagram.com/biedniakov

Зазначимо, Юрій Бардаш вже давно відомий своїми проросійськими поглядами. Він підтримав Росію у війні з Україною, втік до країни-агресорки, де активно підіграє російській пропаганді. Нещодавно стало відомо, що скандальний продюсер отримав російське громадянство. Бардаш про це повідомив у цинічний спосіб біля триколора та на тлі портрету путіна.

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